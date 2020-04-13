В Киеве освятили 10 тысяч пасок для малообеспеченных
В столице состоялось освящение пасок, которые впоследствии будут доставлены наиболее нуждающимся людям.
Об этом сообщает прессслужба Православной Церкви Украины.
«Совместно с отцом Любомиром Яворским (УГКЦ), освятили 10 000 пасок для тех украинцев, которые не смогут освятить или купить пасочку», — говорится в сообщении.
Читайте также: Укрпочта не планирует повышать тарифы на международные отправления
Отмечается, что с понедельника "Укрпочта" начнет бесплатно доставлять украинцам освященные паски домой. Это стало возможным по инициативе Министерства инфраструктуры Украины.
Фото: ПЦУ
По материалам: ukrinform.ru
загрузка...