В Киеве освятили 10 тысяч пасок для малообеспеченных

В столице состоялось освящение пасок, которые впоследствии будут доставлены наиболее нуждающимся людям.

Об этом сообщает прессслужба Православной Церкви Украины.

«Совместно с отцом Любомиром Яворским (УГКЦ), освятили 10 000 пасок для тех украинцев, которые не смогут освятить или купить пасочку», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с понедельника "Укрпочта" начнет бесплатно доставлять украинцам освященные паски домой. Это стало возможным по инициативе Министерства инфраструктуры Украины.

Фото: ПЦУ

По материалам: ukrinform.ru