Варшавский аэропорт обещает показать прилет украинской «Мрии» онлайн

Варшавский аэропорт имени Шопена просит всех авиалюбителей воздержаться от приезда утром 14 апреля в район аэропорта, и обещает показать онлайн прилет крупнейшего в мире грузового самолета — украинского Ан-225 "Мрия".

Об этом пресс-служба варшавского аэропорта написала в Facebook.

"Уважаемые фаны, авиалюбители и все заинтересованные прилетом транспортного самолета Ан-225 "Мрия" в варшавский аэропорт в рамках операции "Груз для Польши". Мы готовим для вас возможность отслеживать это событие онлайн (как прилет так и отлет)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство аэропорта понимает желание увидеть воочию самый большой самолет в мире, но просит помнить о совместной безопасности и здоровье, и не приезжать в район аэропорта.

"Кроме того, мы готовим для вас фильм о его прилете и разгрузке", — добавили в пресс-службе аэропорта.

Как известно, Ан-225 "Мрия" должен прибыть в 10:30 (по киевскому времени) 14 апреля в Варшаву с грузом: 7 млн ​​медицинских масок типа Р2, несколько тысяч защитных комбинезонов и несколько тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A.

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Ранее Ан-225 "Мрия" дважды привозил груз в Польшу: в 2003 и 2005 годах.

Как сообщал Укринформ, 25 марта после длительной модернизации "Мрия" выполнила тестовый полет над территориями Ривненской и Житомирской областей. На счету «Мрии» более 200 рекордов, зафиксированных Международной авиационной федерацией и в Книге рекордов Гиннесса. В частности, в 2001 году гигант побил абсолютный рекорд грузоподъемности, подняв 253,8 т груза на высоту 10700 м.

По материалам: ukrinform.ru