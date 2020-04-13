Варшавский аэропорт обещает показать прилет украинской «Мрии» онлайн

Общество
Таисия Слепцова0

Варшавский аэропорт обещает показать прилет украинской "Мрии" онлайн

Варшавский аэропорт имени Шопена просит всех авиалюбителей воздержаться от приезда утром 14 апреля в район аэропорта, и обещает показать онлайн прилет крупнейшего в мире грузового самолета — украинского Ан-225 "Мрия".

Об этом пресс-служба варшавского аэропорта написала в Facebook.

"Уважаемые фаны, авиалюбители и все заинтересованные прилетом транспортного самолета Ан-225 "Мрия" в варшавский аэропорт в рамках операции "Груз для Польши". Мы готовим для вас возможность отслеживать это событие онлайн (как прилет так и отлет)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство аэропорта понимает желание увидеть воочию самый большой самолет в мире, но просит помнить о совместной безопасности и здоровье, и не приезжать в район аэропорта.

"Кроме того, мы готовим для вас фильм о его прилете и разгрузке", — добавили в пресс-службе аэропорта.

Как известно, Ан-225 "Мрия" должен прибыть в 10:30 (по киевскому времени) 14 апреля в Варшаву с грузом: 7 млн ​​медицинских масок типа Р2, несколько тысяч защитных комбинезонов и несколько тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A.

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Ранее Ан-225 "Мрия" дважды привозил груз в Польшу: в 2003 и 2005 годах.

Как сообщал Укринформ, 25 марта после длительной модернизации "Мрия" выполнила тестовый полет над территориями Ривненской и Житомирской областей. На счету «Мрии» более 200 рекордов, зафиксированных Международной авиационной федерацией и в Книге рекордов Гиннесса. В частности, в 2001 году гигант побил абсолютный рекорд грузоподъемности, подняв 253,8 т груза на высоту 10700 м.

По материалам: ukrinform.ru


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