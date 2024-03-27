Начальник ГУР МОУ отметил, что многие украинцы пользуются Telegram, который наносит разрушительный эффект внутри страны, но в то же время этот мессенджер помогает доносить что-то до людей на ВОТ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Генерал-лейтенант объяснил, что с точки зрения национальной безопасности Telegram – проблема, что нужно понимать. Военачальник отметил, что в мессенджере любой человек может создать канал, публиковать там все, что хочет, прикрывая свою деятельность «свободой слова» для СМИ. Буданов добавил, что на самом деле это «немножко иначе называется».

Ранее об опасности мессенджера высказался бывший секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, назвав главное требование к деятельности Telegram-каналов.