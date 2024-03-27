О том, что данные средства останутся на счетах депозитария ценных бумаг Euroclear (в Брюсселе) как страховка от вероятных судебных исков со стороны государства-террориста РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал Politico.

Как стало известно, указанное решение Евросоюза предусматривает — часть этих российских денег может быть использована лишь на «расходы, риски и убытки, понесенные центральными депозитариями ценных бумаг» (из-за войны РФ с Украиной), вопреки тому, что против подобной «идеи» активно выступает Киев.

Также, в соответствии с планами ЕС, в качестве финпомощи Украине станут перечисляться исключительно некоторые доходы от инвестиций замороженных средств Центробанка РФ, но только после вычета надлежащих ставок налогообложения, определенных после 15 февраля текущего года.

Ранее наш новостной портал информировал о том, почему Венгрия хотела заблокировать передачу Евросоюзом прибыли от российских активов Украине.