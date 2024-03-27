О том, что корабельная группировка данной «днепровской флотилии» будет весьма уязвима для определенных средств Сил Обороны нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Предполагается, что «днепровскую флотилию» подчинят группе войск «Днепр» армии Путина, намереваясь помещать осуществлению украинских операций через реку, то есть не дав поддерживать плацдарм ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также, в задачи «днепровской флотилии» войдет речное патрулирование взамен кораблей ЧФ РФ, в то время как данный флот перенаправят подальше, в восточную часть Черного моря.

Впрочем, планам захватчиков, судя по всему, не удастся воплотиться в жизнь, поскольку «днепровская военная флотилия» останется также открыта для ударов беспилотными надводными дронами Украины, которые результативно ликвидируют вражеские корабли, задействованные в акватории Черного моря.

Ранее мы писали о том, что в ISW оценивали вероятность повторной оккупации правобережья Херсонщины после создания «днепровской речной флотилии».