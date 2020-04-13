Война на Донбассе: в Вербное воскресение Украина потеряла одного защитника
Российские оккупанты в течение 12 апреля совершили три обстрела по позициям украинских военнослужащих.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.
Для обстрелов противники использовал ручные противотанковые гранатометы и пулеметы. Под огонь боевиков попали позиции ВСУ неподалеку Тарамчука, Водяного и Крымского.
Впоследствии обстрелов террористов, один боец ВСУ, к сожалению, погиб. Ещё один получил боевое поражение.
На все обстрелы боевиков украинские военные давали адекватный ответ, заставляя оккупантов придерживаться режима тишины. После ответного огня враг прекратил провокации. В украинской разведке уточняют потери противника.
Сообщается также, что среди бойцов ООС на Донбассе нет заболевших коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 9 апреля.