Война на Донбассе: в Вербное воскресение Украина потеряла одного защитника

Российские оккупанты в течение 12 апреля совершили три обстрела по позициям украинских военнослужащих.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Для обстрелов противники использовал ручные противотанковые гранатометы и пулеметы. Под огонь боевиков попали позиции ВСУ неподалеку Тарамчука, Водяного и Крымского.

Впоследствии обстрелов террористов, один боец ВСУ, к сожалению, погиб. Ещё один получил боевое поражение.

На все обстрелы боевиков украинские военные давали адекватный ответ, заставляя оккупантов придерживаться режима тишины. После ответного огня враг прекратил провокации. В украинской разведке уточняют потери противника.

Сообщается также, что среди бойцов ООС на Донбассе нет заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 9 апреля.