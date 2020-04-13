ВСП выступает против “карантинных” ограничений судейских зарплат

Высший совет правосудия считает, что дополнение закона о государственном бюджете статьей 29, которая устанавливает ограничения судейского вознаграждения и заработной платы, нарушает конституционные гарантии независимости судей и судебной ветви в целом.

Соответствующее консультативное заключение, принятое ВРУ в понедельник, 13 апреля, обнародовано на сайте ведомства.

«Понимая, что в условиях пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, все ветви власти должны консолидировать свои усилия на ее преодоление, и поддерживая комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению эпидемии и пандемии коронавируса в Украине, считаем, что законопроект № 3279-д в части дополнения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» статьей 29, нарушает конституционные гарантии независимости судей, так и судебной ветви власти в целом», — говорится в сообщении ВРУ.

В частности, отмечается, что этим законопроєктом предусмотрено, что в апреле 2020 года и на период карантина заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления, начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

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Кроме того, ограничение применяется также при начислении заработной платы, судейского вознаграждения, денежного обеспечения народным депутатам Украины, судьям, судьям Конституционного суда Украины, членов Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, прокурорам, работникам, служебным и должностным лицам Национального банка Украины, а также другим служебным и должностным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами (кроме лиц, установленных в перечне, утвержденном правительством согласно части второй этой статьи).

«Высший совет правосудия считает, что предложенные изменения не соответствуют определенному Конституцией Украины принципу верховенства права», — говорится в сообщении.

Также в консультативном заключении ВСП указывает, что ст. 130 Конституции Украины установлено, что государство обеспечивает финансирование и надлежащие условия для функционирования судов и деятельности судей, а в государственном бюджете Украины отдельно определяются расходы на содержание судов с учетом предложений ВРП.

Размер вознаграждения судьи устанавливается законом о судоустройстве и не может определяться другими нормативно-правовыми актами, а финансовая составляющая является неотъемлемой частью обеспечения независимого судопроизводства, отмечается в консультативном заключении.

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Как напоминают в ВСП, Конституционный суд Украины неоднократно указывал на то, что одной из конституционных гарантий независимости судей является особый порядок финансирования судов; установленная система гарантий независимости судей не является их личной привилегией.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в понедельник, 13 апреля, 249 голосами поддержала законопроект 3279-п "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предлагается сократить доходную часть на 119,75 млрд грн, а расходную — увеличить на 82,4 млрд грн.

Также в госбюджете предусмотрено, что с 1 апреля зарплата всех государственных служащих в стране, в том числе и членов наблюдательных советов государственных компаний, не будет превышать 47 тысяч гривень.

По материалам: ukrinform.ru