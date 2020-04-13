<img class="aligncenter" title="За границей 24 украинца выздоровели от коронавируса — МИД " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/18ad4fe1712dc391381ed129b5754214.jpg" alt="За границей 24 украинца выздоровели от коронавируса — МИД» width=»100%» />

За границей от коронавирусной болезни выздоровели 24 украинца.

Об этом сообщает "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"За рубежом от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели 24 украинца. Еще шесть украинцев умерли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 175 граждан Украины проходят лечение в зарубежных клиниках.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случая COVID-19, за сутки заболели 325 человек.

Общее число случаев заражения в мире составляет 1851531, из которых 114 290 человек умерли, более 430 тысяч — выздоровели.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru