Защитные маски скоро станут нормой жизни — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что регулярное ношение защитных масок или других средств защиты лица скоро станет новой нормой жизни.

Об этом в интервью ВВС заявил спецпредставитель директора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

"Я уверен, что какая-то форма личной защиты станет нормой", — отметил Набарро.

По словам чиновника, такая защита будет нужна всем, поскольку пока не известно, когда станет возможным применение вакцины против коронавируса и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто уже переболел коронавирусной болезнью.

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Прежде всего масками должны быть обеспечены медики, которые лечат пациентов с коронавирусом и сами больные, но поскольку никто пока не может определить точное количество носителей вируса и идентифицировать их, то защита лица необходима всем без исключения, подчеркнул Набарро.

Как сообщалось, по состоянию на утро 13 апреля в мире зарегистрировано 1 млн 853 тысяч 183 случая коронавируса. 114248 пациентов умерли, 423625 — выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru