Зеленский: Пасха в новом формате – это настоящее проявление любви

Церкви в Украине готовятся к Пасхальным богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными пасками.

О праздновании Пасхальных праздников говорилось на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожан осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И толпы на Пасхальные праздники — прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году — это истинное проявление любви к ближнему», — сказал Зеленский.

По данным участников совещания, 12 апреля во время празднования Пасхи христианами западного обряда в украинские храмы пришли примерно 126 тысяч украинцев против почти 3 миллионов человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

Кроме того, на совещании обсудили возможности поставок в больницы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

«Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней», — сообщил глава государства.

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Дополнительно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время за рубежом 156 тысяч украинцев пользуются возможностями программы МИД для решения логистических вопросов.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 13 апреля зарегистрированы 3102 случая заражения коронавирусом, 93 человека погибли, 97 умерли. За сутки зафиксированы 325 новых случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru