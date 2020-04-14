85% украинцев не планируют посещать храмы на Пасху
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Согласно данным, 85% опрошенных украинцев заявили, что на праздник Пасхи не будут посещать праздничное Богослужение. Примечательно, что ещё в марте таких было 21%.
Об этом пишет «НБН«.
Опрос также показал, что точно готовы пойти в храмы на Богослужение 4% украинцев, а ещё 7% хотят просто освятить пасхальную корзину.
Наибольшее желание пойти в церковь выявили жители Западных областей, жители сел, прихожане УПЦ МП и УГКЦ.
64% опрошенных сказали, что будут смотреть праздничное Богослужение в онлайн-трансляции. Среди таких больше всего жителей Западных областей, жителей сел, женщин, прихожан УГКЦ и людей старшего возраста.
31% респондентов не будут смотреть Пасхальное Богослужение онлайн.
55% опрошенных заявили, что в поминальные дни не будут посещать кладбища. 32% отметили, что пойдут на кладбища в другие дни, когда там будет мало людей. 8 % респондентов готовы пойти на кладбище, когда там будут проводить поминальную службу.
В опросе приняли участие 2000 респондентов со всей Украины, кроме ОРДЛО и АР Крым.
Напомним, ранее мы сообщали, что МВД и религиозные конфессии создали формат празднования Пасхи во время карантина.