Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от спикера Нацполиции Юлии Гирдвилиси прозвучало заявление — правоохранители готовы к обеспечению соблюдения правил правопорядка на Пасху, и будут введены расширенные меры безопасности.

Исходя из слов Гирдвилиси, экипажи патрульной полиции разместят рядом с местами богослужений, и вполне возможно осуществление выборочного досмотра вещей гражданского населения.

Кроме того, вышеописанные усиленные мероприятия затронут не только периметр церквей, но и пройдут на улицах и автодорогах, включая указанный «поверхностный» досмотр грузов и багажа.

Спикер Нацполиции добавила — в период действия режима военного положения, могут быть задействованы дополнительные ограничения, в частности, график богослужений составлен с учетом часов комендантского часа.

Гирдвилиси акцентировала:

…Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху.

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