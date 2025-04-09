Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», от зампредседателя «Всеукраинского аграрного совета» Дениса Марчука прозвучало пояснение — повышению цен на яйца поспособствовал фактор подорожания зерновых кормов, а также февральское похолодание, в период которого содержать кур в отапливаемых комплексах стало накладно.

Исходя из слов Марчука, население Украины еще может надеяться на снижение стоимости яиц после Пасхи, поскольку именно в конце апреля прогнозируется падение ажиотажного спроса, приход весеннего потепления, а куры будут нестись больше, что позволит расширить объем предложения этого товара на прилавках магазинов и рынков.

Таким образом, в конце апреля или в начале мая, стоимость яиц, судя по всему, опуститься в диапазоне от 20 до 25 процентов от ценника в 77 гривен, что, впрочем, происходит практически каждый сезон.

Ранее наш информационный портал писал о том, что НБУ объяснял резкое повышение цен на продукты в марте.