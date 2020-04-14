Чорновол отказалась давать показания на допросе в ГБР

Бывшая нардеп и активистка Майдана Татьяна Чорновол отказалась дать показания во время допроса в столичном теруправлении Государственного бюро расследований.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Чорновол явилась на допрос 14 апреля в деле причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК).

"В ходе допроса подозреваемая отказалась от дачи каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины", — говорится в сообщении.

Ранее Татьяна Чорновол перед допросом в ГБР заявила журналистам, что допускает возможность взятия ее под стражу "сразу из зала суда".

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Как сообщал Укринформ, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Впоследствии ГБР проинформировало, что ей сообщено о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

14 апреля в 16 часов в Печерском райсуде столицы начнется судебное заседание по избранию меры пресечения Чорновол. Прокуратура будет ходатайствовать о применении к ней меры пресечения в виде домашнего ареста.

По материалам: ukrinform.ru