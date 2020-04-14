Дело о поджоге офиса «Партии регионов»: ГБР обвиняет Луценко в незаконном решении

В Госбюро расследований обвинили бывшего генпрокурора Юрия Луценко в принятии незаконного решения о передаче от МВД в Управление спецрасследований Генпрокуратуры дела о поджоге офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года, вследствие которого погиб человек.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ГБР.

"Сообщение Луценко Ю. о его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса "Партии регионов", указывает на незаконность принятия им процессуальных решений по данному производству, где он является свидетелем, и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности по уголовному производству", — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что досудебное расследование по делу по факту убийства Владимира Захарова, 1948 г.р., с 18 февраля 2014 г. по 15 ноября 2017 года проводили следователи МВД, которые сформировали основную доказательную базу. Однако, после принятия на то время генеральным прокурором Луценко решения об изменении подследственности по данному производству и передаче его в Департамент спецрасследования ГПУ под руководством Сергея Горбатюка "следственные действия по производству не проводились", утверждают в ГБР.

Читайте также: Фракция "Евросолидарности" готова взять Чорновол на поруки

Там также подчеркнули, что в соответствии с материалами уголовных производств и установленной хронологией событий, расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в Киеве 18 февраля 2014 года начались именно после поджога офиса "Партии регионов".

В то же время, в ГБР назвали недостоверными высказывания Луценко о том, что экс-президенту Януковичу, экс-главе МВД Захарченко, экс-главе СБУ Якименко и экс-командующему Внутренними войсками МВД Шуляку сообщено о подозрении в декабре 2018 года, а представленные ходатайства в отношении их о разрешении на заочное осуждение якобы блокировались адвокатами, в числе которых был и нынешний первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

«В соответствии с материалами уголовных производств, сообщение о подозрении в отношении вышеуказанных лиц следователями и прокурорами Генеральной прокуратуры подготовлено еще в 2017 году … С апреля 2018 года (получение последних определений по спецрасследованию) у прокуратуры не было никаких оснований, которые препятствовали направлению обвинительных актов в суд в отношении Януковича В., Якименко А., Тоцкого В., Захарченко В., Ратушняка В. и Федчука П. с обвинением в событиях, имевших место 18-20 февраля 2014 года. Однако, в течение более полугода, до 27.11.2018, когда из-за изменений в УПК такая ​​возможность была утрачена, обвинительные акты в суд направлены не были», — заявили в ГБР.

Как сообщал Укринформ, 10 апреля ГБР сообщило бывшему народному депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве во время Революции достоинства.

По информации ГБР, 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и принимала непосредственное участие в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором размещался офис "Партии регионов". Вследствие пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в партийном офисе.

По материалам: ukrinform.ru