Элементом выхода из карантина будет тестирование на антитела — Ляшко

Среди мер, направленных на выход из карантина, будет внедрение нового вида тестирования — ИФА (иммуноферментный анализ).

Об этом в эфире программы “Свобода слова” на ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

“Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов — введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител, что подтверждает, переболел человек или нет. Ведь многие люди переболеет с так называемым бессимптомным носительством… Мы понимаем, какая это будет нагрузка на систему государственных лабораторий, поэтому проводили переговоры с бизнес-сетями, которые готовы взяться за это тестирование. Я думаю, когда появятся эти тесты в Украине, мы отработаем эту методику, и это будет один из элементов выхода из карантина”, — рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас также изучается практика, приобретенная Китаем при выходе из карантина.

Читайте также: Ляшко отменит постановление о работе рынков в карантин

Как сообщал Укринформ, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова при необходимости проводить в неделю до 80 тысяч тестов методом полимеразно-цепной реакции.

По материалам: ukrinform.ru