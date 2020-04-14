Глава Нацполиции задекларировал квартиру в Киеве, автобус жены и 1,2 миллиона зарплаты

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко задекларировал за 2019 год легковой автомобиль, квартиру в Киеве и 1 223 499 грн зарплаты.

Его декларация за 2019 год размещена на сайте НАПК.

Согласно ей, Клименко владеет квартирой в Киеве общей площадью 67,10 м2 и стоимостью 95 832 грн, где также зарегистрированы его супруга и сын.

В собственности главы Нацполиции также 3 участка общей площадью 1 000 м2, 1 046 м2 и 854 м2, все — в Процеве Киевской области, которыми также пользуется его супруга. Кроме того, супруга главы Нацполиции владеет участком общей площадью 1 500 м2 в Белой Кринице, что в Житомирской области, и участком общей площадью 240 м2 в Процеве Киевской области, которой пользуется и сам Клименко.

Читайте также: Верховний суд США рассмотрит три громкие дела по налогам Трампа

Среди объектов незавершенного строительства в декларации указан жилой дом общей площадью 118 м2 в Процеве, а также дом из цилиндрического бруса общей площадью 49,35 м2, приобретенный за 209 560 грн. Обеими владеет председатель Нацполиции.

Клименко владеет легковым авто Mitsubishi Colt 2009 года выпуска стоимостью 114 тыс. грн и имеет право пользования на легковой автомобиль Lexus RX-350 2007 года выпуска, владелицей которого является гражданка Украины София Онишкевич.

Со своей стороны, супруга Клименко владеет автобусом TEMSA BG-659T 2002 года выпуска, а также владеет ценными бумагами в количестве 4 807 единиц в ООО "Производственная компания Фарелл" стоимостью 94 361 грн.

Согласно декларации, Игорь Клименко получил за прошлый год 1 223 499 грн зарплаты в Нацполиции, а также 1 295 грн от НПУ как государственную и социальную материальную помощь.

Сын главы Нацполиции Станислав получил в прошлом году 392 975 зарплаты по основному месту работы — в филиале "Научно-производственный центр технической диагностики "Техдиагаз" АО "Укртрансгаз", 12 грн процентов от Приватбанка и 699 грн процентов от Укргазбанка.

На банковском счете в ПриватБанке председатель НПУ разместил 190 387 грн, его сын — 675 грн в ПриватБанке и 12 846 грн в Укргазбанке. Наличными Игорь Клименко имеет 750 тыс. грн, 4 500 долларов и 500 евро.

Также отмечается, что Станислав и Игорь Клименко имеют оба открытые счета в Ощадбанке, но в декларации не указано наличие или сумма средств на этих счетах.

По материалам: ukrinform.ru