Как украинцы относятся к «земельному» закону

60% опрошенных украинцев не поддерживают голосование Верховной Рады за закон о продаже земли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 7 по 11 апреля Киевским международным институтом социологии и обнародованного на сайте КМИС.

"26% респондентов поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли, 60% — не поддержали", — говорится в результатах опроса.

В то же время, если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% — против продажи земли.

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С 7 по 11 апреля 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2 000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

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Как сообщал Укринформ, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю — исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю — только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

13 апреля Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал этот закон. Сейчас документ направлен на подпись Президенту.

По материалам: ukrinform.ru