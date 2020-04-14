Коронавирус становится более коварным: медик из Черновцов рассказал о новых симптомах COVID-19

Людям стоит обращать внимание не только на сухой кашель или высокую температуру, ведь признаков заболевания стало немного больше.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Так, по словам замдиректора по лечебной работе Черновицкой городской больницы No 1 Валентина Пыжика, симптомы COVID-19 — сухой кашель, высокая температура — уже не являются основными показателями болезни:

«Коронавирус уже не проявляется так как в Китае или Италии. Он стал коварнее… Мы фиксируем новые признаки болезни. К примеру, аллергические реакции, нарушение функций кишечника, общая слабость, потеря вкуса и обоняния, конъюнктивит, сухость во рту… А температура может вообще не повышаться».

Медик отметил, что в большинстве случаев коронавирусом заболевают люди, которые игнорируют правила карантина и не соблюдают личную гигиену:

«Вирус действительно есть, он не придуман. Он передается воздушно-капельным путем… Именно поэтому мы имеем столько заболевших. Но чаще всего болеют люди, которые не придерживаются правил гигиены, которые нарушают карантин. А когда появляются первые симптомы — люди занимаются самолечением. Я прошу вас, не делайте этого. Потому что самолечение приведет к осложнению коронавируса».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.