Коронавирус становится более коварным: медик из Черновцов рассказал о новых симптомах COVID-19

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Людям стоит обращать внимание не только на сухой кашель или высокую температуру, ведь признаков заболевания стало немного больше.

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине. Фото — racurs.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Так, по словам замдиректора по лечебной работе Черновицкой городской больницы No 1 Валентина Пыжика, симптомы COVID-19 — сухой кашель, высокая температура — уже не являются основными показателями болезни:

«Коронавирус уже не проявляется так как в Китае или Италии. Он стал коварнее… Мы фиксируем новые признаки болезни. К примеру, аллергические реакции, нарушение функций кишечника, общая слабость, потеря вкуса и обоняния, конъюнктивит, сухость во рту… А температура может вообще не повышаться».

Медик отметил, что в большинстве случаев коронавирусом заболевают люди, которые игнорируют правила карантина и не соблюдают личную гигиену:

«Вирус действительно есть, он не придуман. Он передается воздушно-капельным путем… Именно поэтому мы имеем столько заболевших. Но чаще всего болеют люди, которые не придерживаются правил гигиены, которые нарушают карантин. А когда появляются первые симптомы — люди занимаются самолечением. Я прошу вас, не делайте этого. Потому что самолечение приведет к осложнению коронавируса».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В пяти областях начинают тестировать телемедицину

Таисия Слепцова

Успеть загадать желание: наблюдается первый весенний звездопад

Таисия Слепцова

Для расследования катастрофы самолета МАУ будут созданы две команды — Пристайко

Таисия Слепцова

Добавить комментарий