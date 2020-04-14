Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на утро 14 апреля
За прошедшие сутки число зараженных COVID-19 Украине выросло к 3 372. Всего в мире зафиксировано 1 920 918 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом пишет «НБН«.
По официальным данным Минздрава, в Украине уже заболело 3 372 (+ 270 за день). Из этого количества 98 случаев оказались летальными, а 119 пациентов уже полностью здоровы.
Таким образом, уже четыре дня подряд число выздоровевших от коронавируса в Украине превышает число смертей от этой болезни.
Коронавирус зафиксирован уже во всех регионах Украины. По состоянию на сегодняшнее утро ситуация выглядит так:
- Винницкая область — 200
- Волынская область — 80
- Днепропетровская область — 71
- Донецкая область — 12
- Житомирская область — 112
- Закарпатская область — 99
- Запорожская область — 89
- Ивано-Франковская область — 332
- Кировоградская область — 144
- г. Киев — 551
- Киевская область — 224
- Львовская область — 136
- Луганская область — 3
- Николаевская область — 5
- Одесская область — 69
- Полтавская область — 26
- Ровенская область — 134
- Сумская область — 74
- Тернопольская область — 280
- Харьковская область — 14
- Херсонская область — 34
- Хмельницкая область — 22
- Черновицкая область — 546
- Черкасская область — 105
- Черниговская область — 10
Что касается ситуации в мире, то в общем число заболевших выросло к 1 920 918: за день COVID-19 выявили у 70 111 людей. Количество летальных исходов равно 119 686 (+ 5 435 за день), а число выздоровевших — 452 178 (+ 24 377 за день).
Наиболее критической ситуация остается пяты странах мира:
- США — 587 155 заболевших, 23 644 смертей, 36 948 выздоровевших
- Испания — 170 099 заболевших, 17 756 смертей, 64 727 выздоровевших
- Италия — 159 516 заболевших, 20 465 смертей, 35 435 выздоровевших
- Франция — 136 779 заболевших, 14 967 смертей, 27 718 выздоровевших
- Германия — 130 072 заболевших, 3 914 смертей, 68 200 выздоровевших
В остальных странах зафиксировано менее 100 000 заболевших.
Напомним, ранее мы писали, что за границей 24 украинца вылечились от коронавируса.