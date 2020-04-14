Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на утро 14 апреля

Главное Общество
Христина Качоровська0

За прошедшие сутки число зараженных COVID-19 Украине выросло к 3 372. Всего в мире зафиксировано 1 920 918 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — rubryka.com

Об этом пишет «НБН«.

По официальным данным Минздрава, в Украине уже заболело 3 372 (+ 270 за день). Из этого количества 98 случаев оказались летальными, а 119 пациентов уже полностью здоровы.

Таким образом, уже четыре дня подряд число выздоровевших от коронавируса в Украине превышает число смертей от этой болезни.

Коронавирус зафиксирован уже во всех регионах Украины. По состоянию на сегодняшнее утро ситуация выглядит так:

  • Винницкая область — 200
  • Волынская область — 80
  • Днепропетровская область — 71
  • Донецкая область — 12
  • Житомирская область — 112
  • Закарпатская область — 99
  • Запорожская область — 89
  • Ивано-Франковская область — 332
  • Кировоградская область — 144
  • г. Киев — 551
  • Киевская область — 224
  • Львовская область — 136
  • Луганская область — 3
  • Николаевская область — 5
  • Одесская область — 69
  • Полтавская область — 26
  • Ровенская область — 134
  • Сумская область — 74
  • Тернопольская область — 280
  • Харьковская область — 14
  • Херсонская область — 34
  • Хмельницкая область — 22
  • Черновицкая область — 546
  • Черкасская область — 105
  • Черниговская область — 10

Что касается ситуации в мире, то в общем число заболевших выросло к 1 920 918: за день COVID-19 выявили у 70 111 людей. Количество летальных исходов равно 119 686 (+ 5 435 за день), а число выздоровевших — 452 178 (+ 24 377 за день).

Наиболее критической ситуация остается пяты странах мира:

  • США — 587 155 заболевших, 23 644 смертей, 36 948 выздоровевших
  • Испания — 170 099 заболевших, 17 756 смертей, 64 727 выздоровевших
  • Италия — 159 516 заболевших, 20 465 смертей, 35 435 выздоровевших
  • Франция — 136 779 заболевших, 14 967 смертей, 27 718 выздоровевших
  • Германия — 130 072 заболевших, 3 914 смертей, 68 200 выздоровевших

В остальных странах зафиксировано менее 100 000 заболевших.

Напомним, ранее мы писали, что за границей 24 украинца вылечились от коронавируса.


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