Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на утро 14 апреля

За прошедшие сутки число зараженных COVID-19 Украине выросло к 3 372. Всего в мире зафиксировано 1 920 918 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом пишет «НБН«.

По официальным данным Минздрава, в Украине уже заболело 3 372 (+ 270 за день). Из этого количества 98 случаев оказались летальными, а 119 пациентов уже полностью здоровы.

Таким образом, уже четыре дня подряд число выздоровевших от коронавируса в Украине превышает число смертей от этой болезни.

Коронавирус зафиксирован уже во всех регионах Украины. По состоянию на сегодняшнее утро ситуация выглядит так:

Винницкая область — 200

Волынская область — 80

Днепропетровская область — 71

Донецкая область — 12

Житомирская область — 112

Закарпатская область — 99

Запорожская область — 89

Ивано-Франковская область — 332

Кировоградская область — 144

г. Киев — 551

Киевская область — 224

Львовская область — 136

Луганская область — 3

Николаевская область — 5

Одесская область — 69

Полтавская область — 26

Ровенская область — 134

Сумская область — 74

Тернопольская область — 280

Харьковская область — 14

Херсонская область — 34

Хмельницкая область — 22

Черновицкая область — 546

Черкасская область — 105

Черниговская область — 10

Что касается ситуации в мире, то в общем число заболевших выросло к 1 920 918: за день COVID-19 выявили у 70 111 людей. Количество летальных исходов равно 119 686 (+ 5 435 за день), а число выздоровевших — 452 178 (+ 24 377 за день).

Наиболее критической ситуация остается пяты странах мира:

США — 587 155 заболевших, 23 644 смертей, 36 948 выздоровевших

Испания — 170 099 заболевших, 17 756 смертей, 64 727 выздоровевших

Италия — 159 516 заболевших, 20 465 смертей, 35 435 выздоровевших

Франция — 136 779 заболевших, 14 967 смертей, 27 718 выздоровевших

Германия — 130 072 заболевших, 3 914 смертей, 68 200 выздоровевших

В остальных странах зафиксировано менее 100 000 заболевших.

Напомним, ранее мы писали, что за границей 24 украинца вылечились от коронавируса.