Коронавирус в Украине: Президент говорит, что определяющими будут 20-е числа апреля

Статистика по заболевшим коронавирусной болезнью в Украине в последние дни свидетельствует об определенной стабилизации ситуации, но определяющими станут 20-е числа апреля.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении 14 апреля.

"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознанию граждан, придерживающихся постоянно самоизоляции. И это следует продолжать. Мы должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно", — сказал он.

По словам Президента, если некоторые страны Европы уже прошли пик заболеваемости, то для Украины определяющим периодом будут 20-е числа апреля.

Глава государства также сообщил, что в Украине увеличивается количество тестирований на коронавирус — ежедневное их количество пока увеличено втрое.

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Зеленский призвал граждан, контактировавших с больными или имеющими признаки ОРВИ, обращаться сразу к семейному врачу или в "скорую", если они не подписали декларацию с семейным врачом.

Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 14 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 3372 случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru