Ляшко назвал “предел прочности” медицинской системы в борьбе с Covid-19

Система здравоохранения рассчитана на одновременное пребывание в отделениях интенсивной терапии не более 3,5 тысяч больных Covid-19.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” на ICTV сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы учитываем количество людей, которые будут инфицированы, с тяжелым течением, и будут нуждаться в реанимационных мероприятиях. И наш предел, на который мы рассчитывали и которого мы придерживались — это не более 3,5 тысяч больных, которые одновременно находятся в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезни и одновременно лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все остальные прогнозы”, — сказал Ляшко.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью зависит в том числе от того, насколько украинцы будут придерживаться ограничительных мер на Пасхальные праздники.

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“Мы сейчас развиваемся в динамике, которая не превышает 2% инфицированного населения. Это та динамика, которая требовала всех действий и позволит нам пройти без большой нагрузки для системы здравоохранения, для экономики и спасти наших граждан. Поэтому все зависит сейчас от украинцев, ведь не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и не допустить людей, и мы в принципе на это не рассчитываем, мы рассчитываем на сознательность украинцев”, — подчеркнул Ляшко.

Он в очередной раз призвал граждан оставаться на Пасху дома и не посещать друзей, родственников и ограничиться церковной службой в режиме онлайн.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 13 апреля в Украине зарегистрировано 3102 случая Covid-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru