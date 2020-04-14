Ляшко отменит постановление о работе рынков в карантин

Постановление главного государственного санитарного врача №5 от 30 марта “О противодействии распространению коронавирусной болезни (Covid-19) в местах торговли” с 14 апреля утратит силу.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” на ICTV сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

“Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешевых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлении злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях… У нас имеются огромные нарушения. С 14 апреля мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет — как и с доступом к храмам. Почему-то мы думаем, что пронесет”, — резюмировал Ляшко.

Как сообщал Укринформ, 30 марта главный государственный санитарный врач утвердил постановление, которым прописывались условия работы рынков в ситуации ограничительных мер.

По материалам: ukrinform.ru