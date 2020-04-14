«Мрия» перевезла из Китая в Польшу рекордный груз медсредств

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез рекордный груз медицинских средств из Китая в Польшу – 100 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Антонов" в Facebook.

"14 апреля 2020 года самолет Ан-225 "Мрия" перевез в столицу Польши – Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19", — говорится в сообщение.

Отмечается, что в Китае в "Мрию" загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты — общим объемом около 1000 кубометров.

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"За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета", — подчеркнули в ГП "Антонов".

Этот рейс был выполнен по заказу компании Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Великобритания); он стал первым для Ан-225 после технического обслуживания и модернизации, которую провели специалисты ГП "Антонов". Самолеты Ан-124-100 "Авиалиний Антонова" также выполняют чартерные авиаперевозки гуманитарных и медицинских грузов для борьбы с COVID-19.

Начиная с конца марта по состоянию на 14 апреля авиакомпания «Авиалинии Антонова» в целом перевезла более 1,4 тыс. тонн грузов из Китая в страны Европы, Америки и Ближнего Востока.

По материалам: ukrinform.ru