Некоторые страны готовы оплачивать чартеры для украинских заробитчан – Кулеба

Спрос на украинских трудовых мигрантов в соседних странах учитывая начало сезонных работ ныне так велик, что правительства готовы оплатить чартерные рейсы и оформление документов для них.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку с 1+1", сообщает корреспондент Укринформа.

«Сейчас действительно мы уже фиксируем большой спрос на украинскую трудовую миграцию в соседние страны. Уже есть такие случаи, когда мне звонят министры иностранных дел ряда стран и говорят: «Наша страна готова оплатить чартеры, готова все оплатить, и документы» прямо сейчас, потому что весна, начинаются сезонные работы, рабочие нужны сейчас. Мы пока рассматриваем эти запросы», — сказал Кулеба.

По его словам, проблема заключается в том, что целью возвращения наших соотечественников в Украину была экологическая безопасность. В то же время сезонные работы очень короткие — они продолжаются около месяца, поэтому потом трудовым мигрантам снова надо будет возвращаться обратно.

В этом контексте Кулеба отметил, что никто в мире не может точно спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации, поэтому прежде всего речь идет не о работе, а о безопасности тех же рабочих.

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В ответ на вопрос ведущего, будут ли отказывать тем странам, которые просят разрешить выезд из Украины сезонным рабочим, глава МИД заявил, что «мы думаем».

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 14 апреля общее число зафиксированных в мире случаев инфицирования COVID-19 составляет более 1,92 миллиона, из них — 452 402 человека выздоровели и 119 729 человек умерли. По состоянию на утро 14 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в Испании составляет 171 тысячу, включая 17 756 смертей и 64 727 выздоровлений. Эта статистика делает Испанию второй наиболее пораженной COVID-19 страной мира после США.

В Украине лабораторно подтверждено 3 372 случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru