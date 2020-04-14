Пожар в Чернобыле не должен добраться до ядерного топлива: в МВД дали срочное распоряжение

Зам главы МВД Антон Геращенко заявил, что Украина должна остановить пожал в Чернобыле и это стране по силам. Огонь не должен добраться до хранилищ с ядерным топливом.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Антона Геращенко.

Он призывает граждан не паниковать и уверяет, что ситуация под контролем. Он уверен, что нагнетание обстановки в этом вопросе стало негативным явлением, которое следует пресекать, ведь причин для серьезного беспокойства нет. Все три хранилища с отработанным ядерным топливом находятся на безопасном расстоянии от мест возгорания.

«Мы можем проанализировать ситуацию при помощи снимков с космоса. Это дало нам уверенность, что опасности возгорания хранилищ с отработанным ядерным топливом совершенно нет. Кроме того, хранилища это огромные железобетонные сооружения, которые окружены забором. Топливо внутри хранится в емкостях из монолитного железа, которые крайне прочны», — написал Геращенко.

Напомним, как сообщалось ранее, Соловьев пригрозил Украине новой эскалацией: пропагандист в прямом эфире начал угрожать соседу.