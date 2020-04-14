Президент анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием
На днях ожидается прибытие трех самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, на следующей неделе — еще восьми.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"На днях мы ожидаем прибытия трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование", — сказал Зеленский.
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Кроме того, по его словам, на следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с "ценными грузами".
Зеленский заверил, что работа по обеспечению страны всем необходимым в борьбе с коронавирусом не останавливается.
По материалам: ukrinform.ru