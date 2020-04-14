Россия идет ко дну, Путин этого уже не скрывает

Глава Кремля уже не скрывая говорит о том, что в стране усложняется ситуация с коронавирусом, количество больных тяжелой формой COVID-19 увеличивается.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lifedon.com.ua.

По словам Путина, властям пока удается действовать на упреждение, но ситуация лучше не становится.

Президент России требует объективных прогнозов: долго- средне- и краткосрочных, но их пока никто не может озвучить.

Экономика Российской Федерации под серьезной угрозой. И дело не только в карантине. Путин проиграл нефтяную войну, а, как он сам признался, бюджет России, по сути, построен на доходах от нефти.

В связи с обесцениванием нефти страна будет недополучать в бюджет миллиарды долларов, что может привести к полному коллапсу государства.

В стране участились случаи мошенничества. Народ побаивается, что все может прийти к возврату в лихие девяностые.

Путин подобные настроения называет панической истерикой, однако признает случаи нападений и грабежей, но считает их единичными и некритичными.

Ранее сообщалось о том, что система здравоохранения Украины может не выдержать натиска коронавируса.