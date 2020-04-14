Сигналы тревожные: в МОЗ Украины сообщили о первых результатах аудита системы здравоохранения в стране

Главное Общество
Ник Петров0
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В рамках аудита системы здравоохранения МОЗ Украины получил тревожные сигналы из регионов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

Глава Минздрава Максим Степанов.
Глава Минздрава озвучил тревожные сигналы о своем ведомстве. Фото: rbc.ua.

Такое заявление во время брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Кроме вопросов, связанных с COVID-19, который все равно закончится, и мы это с вами понимаем, у нас еще есть существование нашей системы здравоохранения. И на прошлой неделе мы начали аудит этой системы в целом. Пока могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов, — они тревожные», — сообщил Степанов.

Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения предупреждала об истощении системы здравоохранения во всем мире из-за коронавируса. По заявлению ВОЗ, стремительный рост востребованности в медицинских учреждениях и медицинских работниках представляет опасность для всей системы в целом.

В Украине, по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано в общем 3372 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из них летальных — 98.

За последние сутки выявили 270 новых случаев COVID-19. При этом за 14 апреля умерли 5 заболевших пациентов.

Ранее сообщалось о том, что Москву накрыл коронавирусный ад, больницы забиты, на улицах пробки из скорых.


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