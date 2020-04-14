Сигналы тревожные: в МОЗ Украины сообщили о первых результатах аудита системы здравоохранения в стране

В рамках аудита системы здравоохранения МОЗ Украины получил тревожные сигналы из регионов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

Такое заявление во время брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Кроме вопросов, связанных с COVID-19, который все равно закончится, и мы это с вами понимаем, у нас еще есть существование нашей системы здравоохранения. И на прошлой неделе мы начали аудит этой системы в целом. Пока могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов, — они тревожные», — сообщил Степанов.

Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения предупреждала об истощении системы здравоохранения во всем мире из-за коронавируса. По заявлению ВОЗ, стремительный рост востребованности в медицинских учреждениях и медицинских работниках представляет опасность для всей системы в целом.

В Украине, по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано в общем 3372 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из них летальных — 98.

За последние сутки выявили 270 новых случаев COVID-19. При этом за 14 апреля умерли 5 заболевших пациентов.

Ранее сообщалось о том, что Москву накрыл коронавирусный ад, больницы забиты, на улицах пробки из скорых.