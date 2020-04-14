Сервисом е-Малятко уже воспользовались почти 2,5 тысячи семей

С начала года, когда был запущен сервис е-Малятко, его услугами воспользовались почти 2,5 тысячи семей, в которых родился ребенок.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, передает пресс-служба Минюста.

«Со времени введения этим сервисом воспользовались 2460 граждан. Как показывает статистика, кроме проведения государственной регистрации рождения, популярными являются услуги регистрации ребенка в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (2380), назначение государственной помощи при рождении ребенка (1836) и внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр (1419)», — рассказала Онищук.

Она отметила, что со временем комплексную услугу е-Малятко внедрят во всех отделах государственной регистрации актов гражданского состояния Украины.

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Как сообщалось, экспериментальный проект е-Малятко с начала года введен в ряде городов. В частности, им можно воспользоваться в Виннице, Луцке, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Львове, Одессе, Ривном, Харькове, Киеве и селе Бузовая Киево-Святошинского района Киевской области.

Сервис дает родителям новорожденного возможность получить в учреждении здравоохранения, где появился на свет ребенок, 10 базовых услуг по одному заявлению.

По материалам: ukrinform.ru