Смертность от Covid-19 в Украине составляет 2,9%

Показатель летальности от коронавируса в Украине сейчас фиксируется на уровне 2,9%.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Сейчас показатель летальности составляет 2,9%", — говорится в сообщении.

В ЦОЗ указали, что в результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 98 человек, у 79% из которых были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

сердечно-сосудистые – 74%, сочетанные заболевания – 29%, сахарный диабет – 22%, заболевания легких – 9%, новообразования – 8%, заболевания почек – 7%.

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Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем Covid-19. Среди умерших — семь медицинских работников.

С момента появления симптомов до наступления смерти в среднем проходило 12 суток, указали в ЦОЗ.

Кроме того, отмечается, что у всех умерших был положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 14 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 3372 случая Covid-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru