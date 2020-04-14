В Минздраве объяснили, куда пойдут средства фонда борьбы с COVID-19

Средства фонда борьбы с коронавирусом будут использованы на выплаты медикам, закупку оборудования, лекарств и медизделий для больниц, а также на возмещение расходов на обсервацию местным бюджетам.

Об этом на брифинге во вторник заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Верховная Рада (на внеочередном заседании 13 апреля — ред.) внесла изменения в госбюджет. Был создан фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн. Куда пойдут средства этого фонда? Первое — это дополнительные выплаты медработникам, повышение заработной платы до 300%. Второе — приобретение медицинского оборудования, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, лекарств, которые используются непосредственно для лечения больных COVID-19", — сказал Степанов.

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По его словам, за счет фонда также будут осуществляться выплаты гражданам, которые в связи с так называемым коронакризом потеряли работу, предоставления единовременной денежной помощи членам семей медработников, умерших от COVID-19.

Кроме того, за средства фонда будет осуществляться пополнение резервного фонда госбюджета на 3 млрд грн.

"Из этих средств, в том числе, пойдут средства на финансирование расходов местных бюджетов на проведение обсервации людей, приезжающи из-за рубежа", — уточнил министр.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 13 апреля на внеочередном заседании поддержала изменения в госбюджет на 2020 год, которыми предусмотрено сократить доходную часть на 119,75 млрд грн, а расходную — увеличить на 82,4 млрд грн.

В то же время, предусмотрено создание фонда борьбы с COVID-19 в объеме 64,7 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru