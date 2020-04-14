В УГКЦ сказали, где смотреть Пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения УГКЦ в прямом эфире будет транслировать «Живое телевидение», а также ретранслировать будут общенациональные и региональные телеканалы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

"В воскресенье, 19 апреля 2020 года, Украинская греко-католическая церковь празднует самый большой праздник церковного года: Воскресение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В тот день в Патриаршем соборе Воскресения Христова богослужения начнутся в 07:30. Будут отслужены Надгробное, Пасхальная утренняя, Архиерейская Божественная Литургия и освящение пасхальных куличей. Эти богослужения в прямом эфире будет транслировать «Живое телевидение»", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прямой эфир можно будет посмотреть на канале «Живого ТВ» в сети YouTube или странице «Живого ТВ» в Facebook. Эту трансляцию в своих эфирах будут ретранслировать общенациональные и региональные телеканалы Украины.

В полном объеме (с 7:30 до 11:00) богослужения с Патриаршего собора будут транслировать телеканалы «5», «Общественное», «ICTV», «Эспрессо», «Киев» (перечень телеканалов еще может быть дополнен), «24» будет транслировать литургию, которая примерно начнется в 9:00.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Православная церковь Украины не будет проводить традиционных совместных освящений ивы и пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесла на 6 июня.

В Украинской греко-католической церкви призвали не приносить в церковь лозу на Вербное воскресенье и пасхальные корзины на Пасху. Каждый сможет освятить и лозу, и пасхальные корзины в собственных домах с помощью онлайн-трансляций.

По материалам: ukrinform.ru