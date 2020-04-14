Ученые выясняют, почему больные COVID-19 перестают чувствовать запахи

Полтысячи ученых из 38 стран присоединились к исследованию осложнений от коронавирусной болезни, что приводит к потере пациентами ощущений запаха и обоняния.

Об этом сообщает Национальный центр научных исследований Франции (CNRS), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Многие пациенты с COVID-19 понесли потерю ощущений вкуса (агевзия) и/или обоняния (аносмия). Более 500 исследователей из 38 стран объединились в рамках Глобального консорциума химиосенсорних исследований (GCCR) с целью изучения этого феномена», — заявили в CNRS.

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Франция привлекла к международному проекту свои лабораторные научные учреждения и оборудование.

Участники исследования проводят международный опрос более чем на 20 языках нынешних пациентов, или людей, которые уже переболели COVID-19. Ученые поставили за цель оценить и найти причину влияния болезни на чувство вкуса и обоняния, в зависимости от возраста человека и других обстоятельств и условий.

Данные будут собираться анонимно и будут надежно защищены.

По материалам: ukrinform.ru