О том, что в первый день этой рабочей недели, армия государства-террориста в очередной раз нанесла удары по Запорожью, пишет «НБН», ссылаясь на предварительную и лаконичную информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале главы местной областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

По словам главы Запорожской ОВА, «вторая армия мира» снова совершила военное преступление, коварно ударив по объекту промышленной инфраструктуры на территории областного центра.

Иван Федоров добавил, что на данном этапе известно пока только о шести пострадавших мирных жителях, поскольку все масштабы последствий дневной ракетной атаки еще уточняются, то есть более полная информация появится несколько позднее.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Синегубов сообщал о непрекращающихся обстрелах Харькова в течение воскресенья, 7 апреля, и называл предварительное количество раненых.