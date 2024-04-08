О том, что захватчики несколько пересмотрели подход к тактическим действиям Черноморского флота после назначения нового командующего Сергея Пинчука, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Военно-морских сил ВСУ Дмитрием Плетенчуком в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, по состоянию на 8 апреля, вражеские корабли-ракетоносители отсутствуют как в водах Черного, так и Азовского морей. Однако, в акватории Средиземного моря оккупанты вывели три носителя крылатых ракет, суммарный залп которых может составлять до 20 «Калибров».

Кроме того, фиксируются изменения во вражеской тактике в Черном море — российский флот начел использовать в качестве платформы для запуска ракет подводные носители: 6 апреля противник осуществил обстрел с борта подводной лодки.

Спикер ВМС резюмировал:

Других изменений в тактике сейчас мы не наблюдаем.

Ранее мы писали о том, что у Буданова рассказывали, на сколько крупных атак в ближайшие недели у оккупантов хватит ракет.