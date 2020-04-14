Задержан генерал СБУ, оказавшийся агентом ФСБ: украинская контрразведка провела блестящую спецоперацию

Контрразведка Службы безопасности Украины провела блестящую спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

14 апреля задержан целый генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его подозревают в госизмене и совершении террористических актов.

Оказалось, что генерал по кличке «Бобыль» был завербован полковником ФСБ России Игорем Егоровыми долгое время работал на российские спецслужбы. В частности, по заданию российских кураторов, он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Факты измены подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

«К сожалению, человек, получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, а на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости», — заявил председатель СБУ Иван Баканов.

Как стало известно, Валерий Шайтанов, будучи одним из руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, на самом деле являлся российским агентом «Бобылем».

Ранее сообщалось о том, что МОЗ Украины озвучило тревожный сигнал о состоянии системы здравоохранения в стране.