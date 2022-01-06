Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «НБН».

«Смотря на то, что происходит вокруг, начинаешь еще больше проявлять уважение к ребятам из спецподразделения Беркута! Они выполняли свой долг, оставаясь верными присяге. Еще и сохранили честь!», — сказал в начале Кива.

Затем, по его словам, через какое-то время в Украине даже якобы начнут ставить памятники тем, кто достаточно жестко разгонял Майдан, которую прозвали Революцией Достоинства. На этом же Кива не закончил. Он утверждает, что имена беркутовцев будут записываться в историю Украины, как пример проявлений отваги, а также доблести.

«Мы будем возрождать подразделение, вернув добрые имена тех, кто стоял на защите закона и порядка. Беркут являются героями нашего времени. Вот кто должен быть примером для подрастающего поколения», — заключил Кива.

Временем ранее в «ОПЗЖ» предложили радикальный план по Украине: Рабинович сказал, что нужно делать с Конституцией и властью.