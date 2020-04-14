Зеленский обнародовал программу трансляции телеканалами Пасхальных богослужений

Телеканалы ICTV, UA:Первый, "1+1", "Украина" и "Интер" будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви, Православной церкви Украины и Украинской православной церкви.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. У нас есть договоренности с украинскими медиа-группами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на наиболее рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", — отметил глава государства.

Согласно опубликованной главой государства программе, ICTV и UA:Первый 19 апреля будут транслировать с 7:30 до 11:00 праздничное богослужение Украинской греко-католической церкви.

Телеканалы "1+1" и UA:Первый в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут вести трансляцию службы Православной церкви Украины.

"Украина" и "Интер" в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать богослужение Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Читайте также: Зеленский: Если удастся пройти Пасху, сможем говорить об улучшении

Ранее в видеообращении Владимир Зеленский подтвердил договоренности с украинскими медиа-группами о трансляции Пасхальных богослужений всех церквей и подчеркнул, что от дисциплины украинцев в праздник будет зависеть срок карантина.

По материалам: ukrinform.ru