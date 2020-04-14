Зоря раскритиковал заявление Онуфрия о богослужении на Пасху

Представитель Киевской митрополии Православной церкви Евстратий Зоря раскритиковал заявление Предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия о проведении пасхальных служб несмотря на карантин.

Об этом он написал в Facebook.

"Ни слова о необходимости оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены. Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от Национальной полиции, скопление возле храмов — не должны иметь места… Мы тоже хотим, чтобы люди молились на Пасху в храмах — но сейчас они должны оставаться дома! Пример Лавры наглядно объясняет — почему. Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МПвУ, чтобы они заявили хотя бы то, что заявил их патриарх", — написал Зоря.

Ранее Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что пасхальные богослужения в этом году пройдут несмотря на карантин.

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Как сообщалось, 12 апреля во время празднования Пасхи христианами западного обряда в украинские храмы пришло примерно 126 тысяч украинцев против почти 3 миллионов людей в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных мер во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. По данным Кличко, общее количество больных коронавирусом священнослужителей в Лавре составляет около 90 человек.

На сегодня в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков.

По материалам: ukrinform.ru