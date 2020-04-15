46% украинцев считают, что власти успешно противодействуют эпидемии

Положительно оценивают успехи властей в противодействии эпидемии коронавируса 46% украинцев, в то же время большинство отмечает недостаточное обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты (70%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 7 по 11 апреля Киевским международным институтом социологии и обнародованного на сайте КМИС.

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 43% — придерживаются противоположного мнения. В то же время лишь 12% украинцев думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус, 65% считают, что власть была в этом неуспешной.

"14% украинцев думают, что власть преуспела в деле предотвращения возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавируса, 66% опрошенных думают, что власть неуспешна", — говорится в сообщении.

Лишь 12% респондентов считают, что власть успешно справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты, а 70% участников исследования убеждены, что власть не справилась с этим заданием.

Положительно оценили обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 14 % опрошенных, а 80% придерживаются мнения, что власть с этим не справилась.

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С 7 по 11 апреля 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 27 по 30 марта, 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря 2019 года, с 22 по 25 ноября 2019 года, с 4 по 7 ноября 2019 года, с 9 по 11 октября 2019 года, и с 6 по 19 сентября 2019 года.

По материалам: ukrinform.ru