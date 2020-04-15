Частичная безработица на время карантина: кто может ею воспользоваться

Государство компенсирует работодателям часть выплат сотрудникам. Кому-то больше, кому-то меньше, хотя и не всем

Укринформ продолжает серию материалов, которые помогут сориентироваться в ситуации на рынке труда. В прошлый раз мы рассказывали людям, потерявшим работу, о том, как воспользоваться государственной помощью по безработице во время карантина. Сегодня информация для малого и среднего бизнеса (МСБ), который во время карантина потерял доход, и теперь нечем платить людям зарплату. Поэтому государство обещает с помощью инструмента частичной безработицы взять на себя часть финансирования по выплатам зарплат персоналу таких предприятий. Причем, если для крупного бизнеса все осталось как было (их работники могут рассчитывать на выплаты только в размере прожиточного минимума для трудоспособных), то для МСБ такие выплаты увеличили до уровня минимальной зарплаты. И как раз на днях истекают сроки, когда работодатели имеют право обратиться с просьбой о такой помощи.

Вынужденный простой: разные страны по-разному, но помогают

Правительства многих стран в своих антикризисных мерах предусмотрели огромные средства на компенсацию вынужденного простоя персонала. Например, правительство Франции выделило на борьбу с последствиями пандемии EUR45 млрд. Для хозяев тамошних ресторанов и баров создан «фонд солидарности», из которого средства смогут получить те из них, кому пришлось закрыть бизнес, а также отправить свой персонал по домам.

В Украине, прямых выплат и компенсаций для бизнеса пока не предусмотрено. На время эпидемии власти Украины приняли ряд законов, предусматривающих лишь налоговые, таможенные и кредитные льготы, моратории на проверки, замораживание пени и штрафов.

При этом на время карантина для сферы малого и среднего бизнеса предлагается механизм частичной безработицы. Поддержка для выплат работникам со стороны государства будет предоставляться при условии сохранения за ними рабочих мест. Размер помощи – до одной минимальной зарплаты. Соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада поддержала на внеочередном заседании 20 марта (законопроект №3275). Стоимость инициативы — ориентировочно 5 млрд грн.

Этот вид денежной поддержки предоставляется предприятиям за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Из этих средств работодатель платит работнику определенную сумму, чтобы тот мог пережить тяжелые времена, при этом не прекращая с ним трудовые отношения.

“Сейчас больше всего обсуждается возможность бизнеса воспользоваться программой по выплате помощи по частичной безработице. Недавно принятые изменения к Закону Украины «О занятости населения» позволят большему количеству работодателей, осуществляющих производство товаров, особенно из числа малых и средних предприятий, воспользоваться этой программой. В частности, крупные работодатели могут получить помощь в размере одного прожиточного минимума (2102 грн на одно трудоспособное лицо. – Авт.) для выплаты работникам. Кроме того, закон дополнен новой статьей 47-1. Она регулирует выплату помощи по частичной безработице для малого и среднего бизнеса на период карантина и предусматривает для этой сферы помощь в размере одной минимальной заработной платы (на сегодня 4723 грн. – Авт.). Так или иначе, карантин завершится, а работодателям раньше или позже будут снова нужны работники. Так что ориентированность на их потребности станет еще острее”, – отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон в интервью финансовому порталу “Минфин”.



Ольга Макогон

Хотя, как оказалось, на помощь государства по частичной безработице могут рассчитывать далеко не все. По закону это должны быть лишь добросовестные плательщики социальных взносов, ответственные работодатели и обязательно производители. Сфера услуг, к сожалению, почему-то осталась вне внимания законодателей. Возможно, учитывая дефицит средств было решено отдать предпочтение именно производителям, а возможно, расчет на то, что сфера услуг, в основном существует в форме ФЛП, для которых применяются другие механизмы поддержки.

Что нужно знать о государственной помощи

Итак, перечислим ключевые параметры «карантинного» механизма частичной безработицы, предусмотренного законодателями.

Помощь для выплаты работникам предоставляется по обращению работодателей из числа предприятий малого и среднего предпринимательства ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ.

Помощь НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ при наличии у работодателя ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ И УПЛАТЕ ЕСВ, возникшей в течение предыдущих пяти лет.

Для получения помощи на период карантина работодатель имеет право обратиться в территориальный орган Госслужбы занятости по месту своей регистрации как плательщика ЕСВ.

Право на помощь по частичной безработице имеют право застрахованные лица, С КОТОРЫМИ РАБОТОДАТЕЛЕМ ОФОРМЛЕНЫ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. При этом такая помощь не предоставляется работающим пенсионерам.

Выплата работникам пособия по частичной безработице осуществляется только НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА, сроки которого установлены Кабмином.

Если в течение 6-ти месяцев после выплат пособия по частичной безработице человек уволится с работы по собственному желанию или по согласию сторон или ввиду банкротства предприятия, работодатель ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ в Фонд безработицы.

Работодатель может обратиться за получением средств для выплаты работникам пособия по частичной безработице в ТЕЧЕНИЕ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОСТАНОВКИ (СОКРАЩЕНИЯ) ПРОИЗВОДСТВА.

Как будет действовать этот механизм на практике, уточнила Татьяна Машарина, начальник отдела взаимодействия с работодателями Кременчугского горрайонного центра занятости. “Хочу обратить внимание на определенные требования закона: работодатель должен заниматься производством. Это не торговля, не сфера услуг. Например, швейные, кондитерские цеха, возможно, производство мебели и т.п… У каждого работодателя есть КВЭД (код вида экономической деятельности указывается в уставе – Авт.), и для того, чтобы оформить помощь по частичной безработице, в КВЭДе должно быть слово «производство». Кроме того, действие этой статьи распространяется только на наемных работников, если предприниматель не имеет наемных работников, он не может претендовать на частичную помощь по безработице, – пояснила Татьяна Машарина.



Фото: Кременчугский горрайонный центр занятости

Госпожа Машаріна обращает внимание еще на один важный пункт: «Размер помощи определяется исходя из финансовых возможностей Фонда и не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом». А это может означать, что размер помощи может быть уменьшен, если поступит много обращений работодателей.

Также Татьяна Машаріна отметила, что приказ о сокращении производства должен быть датирован не ранее 16 марта (официальной даты начала карантина, установленного КМУ). Для ФЛП помощь по частичной безработице не предусмотрена.

В Офисе эффективного регулирования (BRDO) считают, что в целом норма сформулирована некачественно из-за нехватки законодательной техники. «Соответственно, из буквального ее прочтения действительно создается впечатление об ограничении круга тех, кто имеет право на помощь, только субъектами, остановившими "производство". Что такое "производство" по КВЭД или другим критериям – норма не говорит», – прокомментировали Укринформу в BRDO.

Специалисты Офиса утверждают, что на практике вопрос выплаты помощи фактически заморожен из-за отсутствия "порядка", который якобы должна принять Государственная служба занятости (хотя Закон такого порядка не предусматривает). Законодательство на сегодня не освобождает работодателя от обязанности выплачивать заработную плату ни при каких оснований. Даже в случае введения простоя он все равно должен платить 2/3 должностного оклада и единый социальный взнос.

Можно ли увольнять сотрудников во время карантина

Для тех работодателей, которые по разным причинам не могут воспользоваться механизмом частичной безработицы, и вынуждены увольнять людей, чтобы те имели возможность зарегистрироваться в службе занятости и получать пособие по безработице (подробнее об этом смотри ТУТ), тоже есть несколько советов.

Напомним, что по общему правилу, в случае увольнения по соглашению сторон помощь по безработице выплачивается с 8-го дня после регистрации застрахованного лица в Государственной службе занятости, а в случае увольнения по собственному желанию – с 91-го календарного дня. В то же время, на период осуществления мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленному КМУ, помощь по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного. Соответствующие гарантии введены уже упомянутым Законом №3275.

Однако многие работодатели обеспокоены слухами о том, что во время карантина им запрещено увольнять работников под угрозой штрафа до 51 тыс. грн. (на самом деле, подобногой прямого запрета ни в одном антикризисном нормативном акте мы не нашли. – Авт.).



Дмитрий Гуменюк

“Стоит заметить, что никаких изменений в основаниях увольнения работников в период осуществления карантинных мер, не вносилось. То есть, с одной стороны, государство не рекомендует работодателю увольнять работника в связи с карантином. Но с другой, если какое-либо из предусмотренных законом оснований увольнения (например, по собственному желанию или по соглашению сторон) все же возникло в период карантина, и это, подчеркиваю, будет отвечать воле работника, то увольнение будет законным, а работодатель не будет нести никакой ответственности за такое увольнение”, – пояснил Укринформу юрист компании ADER HABER Дмитрий Гуменюк.

Он особо отметил, что в период карантинных мер работодателям следует избегать какого-либо понуждения работников к написанию заявлений об увольнении по собственному желанию или по взаимному согласию сторон.

Поскольку, отсутствие волеизъявления у работника может в дальнейшем стать основанием для признания его увольнения незаконным. “Учитывая текущую ситуацию с карантином, вряд ли кто-то из работников захочет сам уволиться по собственному желанию. Работодатель в таком случае действительно может быть привлечен к ответственности (штраф до 51 тыс.грн. или лишение права занимать должности до 3 лет, или исправительные работы до 2 лет), а работник будет иметь все шансы для восстановления на работе со взысканием среднего заработка за время вынужденного прогула, который скорее всего охватит 7-9 месяцев, учитывая продолжительность судебных споров”, – говорит юрист. Поэтому выходом из ситуации может стать: удаленная (надомная) работа, гибкий режим рабочего времени, сокращение рабочего времени и прочее.

В крайнем случае придется дождаться анонсированной правительством программы поддержки бизнеса "Новые деньги", которая будет предусматривать выделение займов для выплату зарплат сотрудникам предприятий. “Правительство предоставит государственную гарантию под такие кредиты. И предприятие будет оплачивать лишь 5% по таким займам", – пообещал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. За неделю-другую этот вопрос должны решить законодательно. “Финансирование будет идти от банковского сектора и Национального банка”, – пообещал министр.

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru