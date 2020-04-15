«Дарница» начинает производство препарата для борьбы с COVID-19

Украинская фармацевтическая компания "Дарница" прошла государственную регистрацию на экспериментальный препарат, входящий в протокол лечения COVID-19.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"Позитивная новость от украинской фармы. Как вы знаете, многие страны мира запретили экспорт медикаментов, которые показали эффективность при борьбе с коронавирусной инфекцией, и в первую очередь обеспечивают внутренний спрос. Сейчас есть решение: фармкомпания "Дарница" прошла государственную регистрацию на субстанцию ​​гидроксихлорохин — экспериментального препарата, который входит в протокол лечения COVID-19", — написал Радуцкий.

Он поблагодарил Министерство здравоохранения Украины и ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины", "которые сработали слаженно и оперативно, чтобы дать возможность украинским фармпроизводителям быстро выпустить на рынок необходимые лекарства".

Радуцкий отметил, что для него это очень позитивный сигнал от украинского фармацевтического рынка.

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"Мы можем обеспечивать украинцев качественными и эффективными препаратами самостоятельно — ведь имеем почти 150 украинских фармацевтических предприятий. Да и больше — производить качественный продукт на экспорт, наращивать ВВП страны. Но это потом, пока — идет борьба с COVID-19, и все усилия прилагаются в этом направлении", — отметил депутат.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru