Если бы не своевременный карантин, инфицированных было бы по меньшей мере 17 тысяч — Ляшко

Заместитель главы Минздрава — главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что если бы Украина пошла на карантин на неделю позже, то на сегодня в стране было по меньшей мере 17 тысяч инфицированных коронавирусом.

Об этом он заявил в интервью журналу НВ.

"Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то по состоянию на 12 апреля мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных. Сейчас же у нас чуть больше 3,3 тыс. Мы идем медленнее, чем другие страны, даже наши соседи из Европейского Союза. Это и есть эффект превентивных мер", — отметил он.

Например, по словам Ляшко, от 100 до 1 тыс. больных Украина прошла за девять дней. Италия — за пять дней.

"Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1 тыс. до 10 тыс. Испания, Италия прошли за пять-семь дней, а от 10 тыс. до 20 тыс. и так далее проходят быстрее и быстрее. Потому что растет число контактов. У нас первая тысяча (у кого обнаружен COVID-19) была 4 апреля", — констатировал главный санврач.

По словам Ляшко, как ожидается до конца апреля Украина выйдет на уровень 10 тысяч больных.

"Нормально, если мы до конца апреля выйдем на 10 тыс. Наиболее пессимистичный сценарий, который мы обсуждали ранее, — это 80%, затем 50%, затем 25% населения переболеет коронавирусом. Если 25% украинцев будут инфицированы, сколько коек в инфекционных отделениях нам понадобится? Мы все видели по примеру Италии, Испании, Китая, 5% всех больных нуждаются в интенсивной терапии. Их подключают к ИВЛ или к кислороду. И мы посмотрели на наши возможности. При инфицировании 25% населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике заражения в один день инфицированными окажутся около 64 тыс. человек. И вот, представьте себе, наступает этот день. 64 тыс. человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек", — сказал он.

Также Ляшко подчеркнул, что на сегодняшний день больницы "первой волны" обеспечены почти 2 тысячами аппаратов искусственной вентиляции легких, и при нынешнем уровне эпидемии этого вполне достаточно.

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"У нас подготовлены в больницах первой волны 1994 аппарата искусственной вентиляции легких, возле каждой койки в отделениях интенсивной терапии, к которым подведен кислород. То есть мы готовы сейчас к первой волны — одновременно принять 1994 пациента для терапии. Сегодня у нас 8% загрузки этих ИВЛ . Всех больных пневмонией мы сейчас тестируем на коронавирусную болезнь", — подчеркнул главный санврач.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 15 апреля зарегистрированы 3764 случая заражения коронавирусом, из них за сутки — 392.

В то же время 108 случаев летальные, 143 пациенты выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru