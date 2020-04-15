Есть весомая причина – жители ОРДЛО сообщили о забастовке водителей в оккупированном Донецке

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях жалуются, что не смогли сегодня, добраться на работу. По информации местных жителей, водители автобусных рейсов №11 и №4 объявили забастовку. Они требуют, чтобы их работодатели снизили план.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на оккупационные СМИ, передает НБН.

В соцсетях жители оккупированного Донецка активно обсуждают транспортный коллапс, который произошел, сегодня, 15 апреля. Местные жители пишут, что водители автобусов устроили забастовку и не вышли на маршрут. Люди, в свою очередь не смогли вовремя попасть на работу.

«Говорят – забастовка. Совсем о людях не думают. Как в такое время на работу добираться?». «Если забастовка, значит, есть весомая причина. У нас народ не так часто бастует, имейте уважение к чужим правам и свободам», — пишут местные жители. «Водители не могут отработать план 16 часов и нести деньги из дома, чтобы отдать план и заправить автобус, кто-нибудь из пассажиров думал об этом?»

А вот подконтрольный оккупантам Телеграмм-канал «Донецкий Абориген» сообщает, что работодатели установили водителям завышенные нормы выручки, поэтому в связи со снижением пассажиропотока в «республике», водители не могут выполнить план.

«Руководство компании «Автотревел» отказывается снижать нормы сдачи наличности, несмотря на объективный спад пассажиропотока, а конфликт между хозяевами и водителями имеет затяжную историю», — сообщил информационный ресурс.

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