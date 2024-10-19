Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), в этот раз представители турецких СМИ, охотно дублирующие нарративы Кремля, побывали в Мариуполе с целью съемки и составления «правильных», фактически пропагандистских материалов.

В частности, турецкому газетчику Йигиту Санеру удалось «увидеть» на улицах Мариуполя жителей, ставших абсолютно счастливыми после прихода «русского мира». При этом, подобные «экскурсии» носят систематический характер, поскольку уже известно — помимо медийщиков, на ВОТ (временно оккупированные территории) приезжают и разнообразные, так называемые «политики».

Например, не так давно ВОТ Донетчины посетили марионетки Москвы, чей визит, безусловно, преследовал исключительно пропагандистскую цель: в Донецке заметили Андраника Теваняна, являющегося одним из лидеров пророссийской оппозиции Армении.

Вышеописанная серия визитов, по задумке Кремля, должна создать у мирового сообщества искаженное и ложное впечатление о легитимности захвата Украины, и стала не более, чем еще одним рядом попыток изучить реакцию Запада, и одновременно мотивировать других союзников РФ посещать ВОТ Украины.

Ранее мы писали о том, что РФ намерена запустить производство «Шахедов» на ВОТ Украины.