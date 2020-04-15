ФСБ «рефлексирует» на вчерашнее задержание российского шпиона – разведка МОУ

В ГУР Минобороны отказались дать оценку информации о якобы задержании в Крыму спецслужбами России гражданина Украины, которого обвиняют в "шпионаже".

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Главное управление разведки не будет комментировать эту информацию, в то же время считаем, что это провокационный, сфабрикованный ответ ФСБ на вчерашнее задержание Службой безопасности Украины российского шпиона», — заявил Черняк.

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Как сообщал Укринформ, 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева, заявили в СБУ.

15 апреля российские СМИ сообщили о якобы задержании в Крыму сотрудниками ФСБ России гражданина Украины по обвинению в шпионаже и попытке организации теракта.

По материалам: ukrinform.ru