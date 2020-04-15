Жилье для судей: КСУ “забраковал” норму в антикризисном законе

Конституционный суд вынес решение по делу по конституционным жалобам трех лиц относительно конституционности положения подпункта 1 пункта 28 раздела II закона "О предупреждении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 15 апреля, информирует пресс-служба суда.

"Данным решением Конституционный суд признал не соответствующим Конституции положение подпункта 1 пункта 28 раздела II Закона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полный текст решения будет опубликован на официальном веб-сайте КС в рубрике "Акты КСУ".

Конституционные жалобы подали: Мельничук Надежда Николаевна, Григорьева Лилия Ивановна и Клименко Марина Робертовна.

Как сообщалось, закон "О предупреждении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине" был принят 27 марта 2014 года. Закон вступил в силу 1 апреля 2014 года.

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Согласно положению подпункта 1 пункта 28 раздела II данного закона, из закона "О судоустройстве и статусе судей" изымается статья 136, в которой говорилось, что "после назначения на должность судья Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, высшего специализированного суда, апелляционного, местного суда, который нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда органами местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом министров Украины".

По материалам: ukrinform.ru