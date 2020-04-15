Кабмин приравнял е-паспорта в приложении «Дія» к бумажным

Правительство Украины одобрило постановление об электронных паспортах в мобильном приложении "Дія", приравняв их к бумажным документам.

Об этом в Telegram сообщил вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У нас хорошие новости – правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов", — заявил он.

Федоров добавил, что сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже на следующей неделе они будут доступны в каждом мобильном приложении "Дія".

Паспорт в смартфоне, объясняет правительственный чиновник, позволит не носить с собой ID-карты и извлечения из нее. Те граждане, у которых нет ID-карты, могут внести в приложение оцифрованный заграничный биометрический паспорт, также удостоверяющий личность. Он предоставляет такие же права и возможности, что и бумажный документ, действующий внутри страны.

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Федоров отметил, что украинцев с биометрическими заграничными паспортами значительно больше, чем владельцев ID-карт. То есть е-паспортом смогут пользоваться больше граждан.

Вице-премьер уточнил, что в условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если остановит полиция. А также на почте, во время получения посылок и писем, в магазинах при покупке алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия и в других ситуациях.

По завершении карантина, добавил Федоров, также можно будет пользоваться е-паспортами во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом; в медицинских заведениях и банковских учреждениях; во время получения административных услуг.

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Как сообщалось, бренд и концепция приложения "Дія" были представлены 27 сентября 2019 года в Киеве. В декабре тестовый доступ к нему открыли для 5 тысяч украинцев, которые подали заявки.

Приложение можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит по технологии BankID через систему НБУ и ПриватБанка. "Дія" работает как в интернете, так и в офлайн-режиме.

По материалам: ukrinform.ru