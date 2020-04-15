Кабмин усовершенствовал проведение оплаты медуслуг по договорам НСЗУ

Кабинет министров усовершенствовал осуществление оплаты медицинских услуг по договорам с Национальной службой здоровья Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 15 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Предложенные изменения предусматривают, что данные таких систем, как "Централь 103" и информационная система НСЗУ, являются одновременно данным центральной базы данных, то есть частью электронной системы здравоохранения. Законом Украины о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения предусмотрено, что оплата предоставления медицинских услуг и лекарственных средств по Программе медицинских гарантий осуществляется на основании информации и документов, внесенных учреждением, предоставляющим медицинские услуги, в электронную систему здравоохранения. … Внесение предлагаемых изменений позволит с 1 апреля осуществлять должным образом оплату по договорам о медицинском обслуживании", — сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Постановлением вносятся изменения в Порядок функционирования электронной системы здравоохранения, порядка ведения Госреестра актов гражданского состояния граждан, Порядка опубликования сведений из электронного здравоохранения НСЗУ, порядка организации ведения электронного реестра листков нетрудоспособности.

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Этими изменениями, среди прочего, определено понятие администрирования центральной базы, распорядителя реестра, определено, что функциональные возможности электронной системы здравоохранения должны обеспечивать совместимость и взаимодействие с Госреестром физических лиц — плательщиков налогов и т.п.

Также Кабмин установил особенности взаимодействия Министерства юстиции и НСЗУ в процессе обмена информацией. В частности, Минюст предоставляет НСЗУ сведения о госрегистрации рождения, смерти, гражданских состояний и т.д. путем автоматизированного обмена электронными данными между информационными ресурсами Минздрава и Минюста через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

По материалам: ukrinform.ru